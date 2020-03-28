Москвичи смогут позвать на свадьбу не больше пяти гостей из-за коронавируса

Пышные свадьбы отменяются. ЗАГСы Москвы будут пускать на бракосочетания не больше пяти гостей. Тем, кто в таких условиях жениться не хочет, предложат новые даты для регистрации браков.

«В целях предупреждения возникновения и распространения среди населения города Москвы новой коронавирусной инфекции столичные загсы переходят на особый режим работы. Государственные услуги по регистрации и расторжению брака, регистрации рождения, усыновления и установления отцовства можно будет получить, предварительно подав заявление через Единый портал госуслуг», — рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Кроме ограничения числа гостей, есть и другие меры. Например, получить повторные свидетельства или справки можно будет только по предварительной записи. Торжественные церемонии перенесут с новых площадок в отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания.

Назначенные свадьбы отменять не будут, для этого в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания регулярно проводят дезинфекцию помещений. Сотрудники будут работать в масках и респираторах. В отделы ЗАГС запретили вход с высокой температурой, причем это распространяется не только на работников, но и на гостей.

Если женихи и невесты передумают и не захотят сочетаться браком в таких условиях, они могут перенести церемонию. Для этого достаточно позвонить на горячую линию.

Этот режим будет действовать с 28 марта до особого распоряжения.