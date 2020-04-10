Самоизоляция 80 уровня. Где россияне спасаются от коронавируса

Семья в лесу

Источник фото: главное управление МВД по Свердловской области

На Урале семья с тремя детьми решила переждать пандемию в лесу. Отшельников нашли неподалеку от поселка Красногвардейский Свердловской области, где они и проживают. В отделение обратилась сестра сбежавшего мужчины.

Семейство взяло с собой набор продуктов и сотовый телефон. Периодически они собирались возвращаться в поселок за едой. Спали путешественники на ветках под открытым небом, сообщили в МВД.

После возвращения в поселок детей осмотрели медики. Проблем со здоровьем у них не было, у одного нашли клеща. Несовершеннолетних забрали в районный центр социальной помощи, на взрослых составили протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Первым беглецов обнаружил местный лесник. По его словам, семья направлялась в избушку, построенную в глуши, но добраться до нее не успела.

Брянский отшельник

Пенсионер из Брянска установил палатку на пляже неподалеку от железнодорожного вокзала. В местной группе во «ВКонтакте» писали, что в палатке мужчина жил минимум три дня.

В комментариях предположили, что это мог быть путешественник или заядлый рыбак. Что стало с ним дальше, неизвестно.

Турист в Крыму

В Евпатории мужчина самоизолировался в палатке. Как и в Брянске, он поставил ее на пляже и жил там, пока не повстречал полицейских. Суд выписал нарушителю штраф в размере 15 тысяч рублей.

Туристу 42 года, в середине марта он приехал на автобусе из Перми в Севастополь, купил большую палатку и отправился путешествовать по региону.

Выживальщик в тайге

На YouTube есть целое неправление среди блогеров, представители которого долго и дотошно рассказывают о выживании в лесу — как выйти к жилью, переночевать без палатки, развести костер и так далее — такой аналог программ с Беаром Гриллсом. Один из выживальщиков еще в марте уехал в тайгу и начал строить там небольшую избушку. В лесу он живет неделями, иногда выезжая в город за стройматериалами.

Изоляция в Москве

В столице тайги нет, парки закрыты, и палатку просто так нигде не поставишь. Но и здесь люди находят способы выбраться из четырех стен, не контактируя с окружающими.

В районе станции метро Пролетарская жители одной из квартир устроили ужин с шампанским на крыше стоматологии. В мероприятии приняла участие вся семья, вышел даже кот. Все это благодаря удачному расположению квартиры.