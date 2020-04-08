Глупые отговорки и начихательство на самоизоляцию. Истории россиян, покинувших дом «просто так»

Большинство из тех, кому не нужно выходить на работу, соблюдают самоизоляцию. В особенности в крупных городах и в регионах, где много зараженных. Однако регулярно появляются сообщения о штрафах за нарушение карантина. Кому их выписывают, и что движет нарушителями — в материале «360».

Согласно индексу самоизоляции от «Яндекса» с наступлением карантина жители страны стали заметно реже появляться в общественных местах. Сервис оценивает число людей на улице по собственным мобильным приложениям. Уровень городской активности измеряется по шкале от 0 до 5, где 0 — это толпа, а 5 — пустынный пейзаж.

Днем во вторник 7 апреля в Москве индекс был равен 2,9 — «большинство людей дома». К 23:00 улицы опустели, средний балл составил 4,5.

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Режим самоизоляции, введенный в российских регионах, позволяет тем, кто работает, ходить на работу. Всем остальным — покупать продукты и лекарства, выгуливать собак, вызывать скорую и так далее. Несмотря на это, нескольких людей уже оштрафовали за нарушение карантина.

1 апреля президент Владимир Путин подписал поправки в КоАП, увеличив штрафы за нарушение санитарных правил до 15-40 тысяч рублей. В ночь на 2 апреля полиция выписала первый протокол по этой статье. Жителя Уфы Руслана Шарифуллина оштрафовали на 15 тысяч за то, что ночью он вышел из дома перепарковать машину. Суд установил, что житель Башкирии находился в общественном месте «без справки от работодателя». Кроме того, за руль он сел пьяным.

Мужчина признал вину. Всего за первые сутки в Башкирии составили 15 протоколов по той же статье КоАП.

В Краснодарском крае на 15 тысяч оштрафовали уроженку Новокубанска, которая попалась полиции в Новороссийске без пропуска (в регионе ввели пропуска на время карантина).

«Женщина была замечена прогуливающейся утром 2 апреля в сквере им. Чайковского, не по месту своего фактического проживания. Никаких разрешительных документов на перемещение по городу при ней не было», — заявили в мэрии Новороссийска.

В тот же день в городе выявили еще четырех нарушителей режима самоизоляции.

В Москве громкая история произошла с местным жителем Иисусом Воробьевым. Полицейские задержали его 4 апреля в парке на Патриарших прудах, где мужчина выгуливал пса по кличке Платон.

После препирательств с нарушителем сотрудники полиции затолкали его в машину и увезли в отделение. Взять с собой собаку или передать ее кому-то Иисусу не позволили. Вскоре животное вернулось домой, к жене Воробьева. Его самого оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение требованиям представителей власти.

В Сети появилось два видео — на первом очевидец снял, как Воробьева выводят из огороженного парка и заталкивают в полицейскую машину.

На втором ролике, снятом камерой полицейского, Иисус желает сотрудникам, чтобы они «все сдохли вместе с детьми, женами, матерями».

В свое оправдание Иисус говорил, что в парке ходят рабочие и носят мешки с цементом — значит, и ему можно. На следующий день москвич снова отправился в закрытый парк с собакой, полицейские его больше не задерживали.

6 апреля жителя Калининграда оштрафовали на 15 тысяч за то, что он «покинул место проживания, находился в общественном месте, где, сидя на скамье, читал книгу», тем самым нарушив режим самоизоляции.

Оштрафованный Михаил Журавлев рассказал, что на набережной, где его задержали, в то же время находились множество людей. Мужчина читал роман-антиутопию «Мы» Евгения Замятина. А когда к нему подошел полицейский патруль, заявил, что он свободен в передвижении.

«Я мог бы сказать что угодно: сказать, что я наступил на гвоздь и присел на лавку, ждал, пока перестанет болеть нога, а шел за лекарствами в какую-нибудь аптеку», — жалеет о споре с полицейскими Журавлев.

В тот же день полиция оштрафовала двух рыбаков, которые рыбачили на пруду в Калининграде. Оба признали вину, пояснив, что хотели подышать свежим воздухом.