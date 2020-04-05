Мужчина устроил самоизоляцию на пляже в Крыму и получил штраф

Мужчина поставил палатку на пляже в Евпатории и начал в ней ждать, когда закончится режим самоизоляции. Туриста нашли местные полицейские, а суд выписал ему штраф на 15 тысяч рублей.

Путешественника увидели во время патрулирования береговой линии, сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте. Выяснилось, что мужчина приехал в Севастополь из Пермского края. Он купил прицеп, большую палатку и отправился в Сочи. Спустя какое-то время турист снова вернулся в Крым.

«Путешественник передвигался на такси с прицепным устройством, так как благоустроенная „палатка“ значительного веса и размера. На пляже Евпатории он разместил ее для дальнейшего проживания до окончания ограничительных мероприятий по самоизоляции», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В итоге мужчину обязали выплатить штраф 15 тысяч рублей из-за нарушения правил самоизоляции. Теперь ему придется вернуться домой в Пермский край.

Власти Крыма объявили режим повышенной готовности и самоизоляцию из-за коронавируса. На Крымском мосту поставили блокпост для досмотра всех въезжающих на территорию полуострова автомобилей.