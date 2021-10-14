Самое большое число случаев коронавируса за все время пандемии выявили в России

В России выявили за сутки 31 299 случаев коронавируса. Это самое большое число за все время пандемии. Данные опубликовал оперштаб. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 892 980.

Новые случаи заражения зафиксированы во всех регионах России. Лидерами по приросту стали Москва (6712 человека), Санкт-Петербург (2345 человек) и Московская область (1911 человек).

Умерли 986 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Самое большое количество летальных исходов зафиксировали в Москве — 72, Санкт-Петербурге — 67 и Свердловской области — 41. Вылечились и полностью выздоровели за сутки 21 670 россиян.

Новый рост случаев заражения коронавирусом в России начался в конце сентября. В октябре российские руководители регионов начали вводить ограничения для жителей, включая обязательную вакцинацию для некоторых категорий.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что причиной нового роста заражений стал недостаточный уровень вакцинации. Он отметил, что ситуацию ухудшили случаи простуды и гриппа, которые создали дополнительную нагрузку на врачей.