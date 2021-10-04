Премьер-министр Мишустин заявил, что уровень вакцинации в России недостаточен

Уровень вакцинации от коронавируса в России недостаточен. Заболеваемость ковидом в большинстве российских регионов растет. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Во всех без исключения регионах созданы условия для того, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса, также сформирован резерв препаратов, однако уровень вакцинации недостаточный для того, чтобы остановить распространение инфекции», — сказал Мишустин во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что ситуация становится хуже из-за того, что начался сезон простуд и гриппа. Все эти факторы создают дополнительную нагрузку на врачей.

Мишустин сказал, что динамика распространения коронавируса в России вызывает беспокойство. Премьер-министр добавил, что число пациентов с COVID-19 в октябре больше, чем год назад. Об этом написал ТАСС.

За последние сутки в России выявили 25,8 тысячи случаев коронавируса. Это максимум с января 2021 года.