Регионы вводят обязательную вакцинацию. Дополнительно поддержать организм поможет сон, а не витамины

Все больше регионов России вводит обязательную вакцинацию для некоторых сотрудников. В их числе Московская область. В осенний период вопреки ожиданиям не нужно поддерживать вакцинированный организм витаминами. Врачи советуют вместо этого дать себе отдых.

Все больше российских регионов вводит обязательную вакцинацию для некоторых категорий сотрудников. На прошлой неделе прививать начали на Ямале, в Пензенской, Челябинской, Воронежской, Вологодской областях. Процедуру вакцинации также нужно пройти некоторым жителям Чувашии и Нижегородской области.

Вакцинироваться от коронавируса нужно работникам банков, почты, магазинов, общепита и сферы культуры. В некоторых регионах необходимый уровень вакцинации решили повысить. В Воронежской и Вологодской областях доля привитых сотрудников должна составлять не менее 80%. Охват вакцинации увеличили и в Нижегородской области. Там должны привиться не менее 80% сотрудников промышленных предприятий.

В Московской области обязательную вакцинацию ввели для работников общепита, транспорта, фитнес-клубов, торговли, МФЦ и салонов красоты. Первый компонент придется получить до 10 ноября — или же привиться однокомпонентной вакциной. Второй компонент необходимо ввести до 10 декабря. На каждом предприятии это должны сделать не менее 80% сотрудников.

Сегодня обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Чукотском автономном округе для некоторых категорий жителей. Сделать прививку должны работающие в сфере здравоохранения, культуры, транспорта, промышленных предприятий, а также работники строительной сферы. Обязательно привиться нужно госслужащим и тем, кто работает на муниципальной службе.

То же самое произошло в Кировской области. Для предотвращения распространения коронавируса обязательную прививку должны сделать работники сферы торговли, общепита, почты, салонов красоты и отделений финансовых организаций. Это решение также затрагивает сотрудников в сфере ЖКХ, общественного транспорта, образования.

Нужны ли витамины при вакцинации?

Осенью иммунитет многих людей зачастую ослаблен. Люди бросаются принимать витамины, надеясь, что это может защитить от заболеваний, однако врачи не советуют это делать. Главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко объяснила «360», что пить витамины стоит только в том случае, если есть подтвержденный анализами авитаминоз.

«Так просто их нельзя принимать, потому что помимо пандемии коронавируса у нас есть пандемия других заболеваний», — рассказала медик.

Вопреки ожиданиям, авитаминоз чаще всего наступает не осенью, а весной. Иммунолог-аллерголог, врач — консультант крупных медицинских учреждений Надежда Логина объяснила «360», что весной люди перестают есть выращенные в средней полосе овощи и фрукты, которые не обработаны химическими веществами.

«Сейчас у нас достаточно всех витаминов. Есть солнышко, поэтому даже витамин D образуется в организме в достаточных количествах, если человек есть рыбу», — добавила специалист.

Во время вакцинации в холодный осенний период многие могут начать принимать витамины, чтобы поддержать иммунитет. Надежда Логина объяснила, что при вакцинации это бессмысленно.

Нужно просто сделать вакцину и в это время стараться создать условия для нормальной работы иммунной системы, чтобы достаточно отдыхать, чтобы был полноценный сон, не злоупотреблять вредными привычками Надежда Логина.

Специалист также добавила, что нужно исключить все факторы, которые могут негативно повлиять на состояние здоровья.

Витамины также не уменьшат реакцию организма на прививку. Татьяна Романенко напомнила, что сильная реакция, наоборот, говорит о хорошем иммунитете.

«Повышенной чувствительностью обладают те, кто молодой, здоровый, с сильным иммунитетом. А вот люди с хроническими заболеваниями, старые и пожилые никак не реагируют», — заключила медик.