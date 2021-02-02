«Сами ее выбрали»: Бородина раскритиковала россиян с зарплатой 20 тысяч рублей

Бородина начала мысль с того, что постоянно развивается, не стоит на месте и работает, поэтому прилично получает. Телеведущая заметила, что всего добилась самостоятельно, однако комментаторы уверены, что ей не пришлось для этого много делать. Ксения обвинила завистников в том, что они сами не смогли повлиять на качество своей жизни.

«Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить», — пишет Бородина.

Теледива предложила соотечественникам с небольшой зарплатой сделать из зависти мотивацию, чтобы переучиться и найти другую сферу деятельности.

«Самая гнилая мысль — не желать жить так же хорошо, как кто-то, а надеяться, что этот кто-то будет жить хуже тебя», — подвела итог Бородина в своем посте.

Часть подписчиков поддержала ведущую, сказав, что «зависть — сомнительное чувство». Другие отметили «мотивационный посыл» данного поста. Были и те, кто возразил владелице аккаунта. «Если бы все было так просто, то полстраны были бы миллионерами», — парировал последний комментатор.