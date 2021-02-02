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    02 февраля 2021, 19:45

    «Сами ее выбрали»: Бородина раскритиковала россиян с зарплатой 20 тысяч рублей

    Гора Орлов

    Телеведущая Ксения Бородина в довольно резкой форме высказалась по поводу россиян, которые зарабатывают 20 тысяч рублей. Она считает, что они сами виноваты в собственном уровне дохода. Пост девушка опубликовала в Instagram.
    «Сами ее выбрали»: Бородина раскритиковала россиян с зарплатой 20 тысяч рублей

    Бородина начала мысль с того, что постоянно развивается, не стоит на месте и работает, поэтому прилично получает. Телеведущая заметила, что всего добилась самостоятельно, однако комментаторы уверены, что ей не пришлось для этого много делать. Ксения обвинила завистников в том, что они сами не смогли повлиять на качество своей жизни.

    «Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить», — пишет Бородина.

    Теледива предложила соотечественникам с небольшой зарплатой сделать из зависти мотивацию, чтобы переучиться и найти другую сферу деятельности.

    «Самая гнилая мысль — не желать жить так же хорошо, как кто-то, а надеяться, что этот кто-то будет жить хуже тебя», — подвела итог Бородина в своем посте.

    Часть подписчиков поддержала ведущую, сказав, что «зависть — сомнительное чувство». Другие отметили «мотивационный посыл» данного поста. Были и те, кто возразил владелице аккаунта. «Если бы все было так просто, то полстраны были бы миллионерами», — парировал последний комментатор.