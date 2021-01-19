Бузова призналась, что ей трудно работать на съемках шоу с Бородиной

После закрытия реалии-шоу «Дом-2» на ТНТ ведущие не остались без работы. Так, Бузова и ее напарница Ксения Бородина остались на канале, чтобы продолжить вести программу «Бородина против Бузовой». Ранее в этой студии обсуждали проблемы участников «Дома-2».

Уточняется, что снимать новые выпуски начали в середине января нынешнего года. График довольно плотный, команда вынуждена находиться на площадке с начала дня и до глубокого вечера. Нагрузка распределяется таким образом, чтобы у сотрудников были выходные.

«Это, конечно, эмоционально тяжело. Одно шоу по эмоциям тяжело, когда ты эмоционально выкладываешься и проникаешься историей наших героев и им сопереживаешь, и живешь, проживаешь с ними их боль, их ситуации, проблемы», — заметила Бузова.

По ее словам, в день у команды получается отснять два выпуска. В ближайшем будущем работа будет продолжаться по такому расписанию.