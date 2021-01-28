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    28 января 2021, 15:38

    Продюсер «Дома-2» поделился планами возродить шоу с Собчак и Бузовой

    Полина Петрова

    Продюсер многолетней телестройки «Дом-2» Валерий Комиссаров в интервью для Теlерrоgrаmmа.рrо поделился планами о возрождении шоу. Он хочет пригласить в качестве ведущих золотой состав: Ксению Бородину, Ксению Собчак и Ольгу Бузову.

    Недавно скандальную программу, не сходившую с экранов 16 лет, закрыли. Комиссарова такой расклад не устраивает. Он решил бороться за рейтинговую передачу. Сейчас он ждет от правообладателей официального ответа, который должен прийти в течение 30 дней. Мужчина пригрозил, что будет напоминать о себе вновь и вновь, пока не добьется своего.

    «У меня есть четкое понимание и стратегия того, как надо поменять телестройку, чтобы она снова была интересна зрителю. Что касается ведущих, то я бы оставил Ксению Собчак, Ольгу Бузову и Ксению Бородину, если, конечно, они согласятся на это», — процитировал продюсера сайт kp.ru.

    Помощник Собчак Кирилл Суханов заявил, что, если телеведущая получит такое предложение, оно будет рассмотрено. Менеджер добавил, что пока ни с чем подобным к знаменитости не обращались.