Продюсер «Дома-2» поделился планами возродить шоу с Собчак и Бузовой

Недавно скандальную программу, не сходившую с экранов 16 лет, закрыли. Комиссарова такой расклад не устраивает. Он решил бороться за рейтинговую передачу. Сейчас он ждет от правообладателей официального ответа, который должен прийти в течение 30 дней. Мужчина пригрозил, что будет напоминать о себе вновь и вновь, пока не добьется своего.

«У меня есть четкое понимание и стратегия того, как надо поменять телестройку, чтобы она снова была интересна зрителю. Что касается ведущих, то я бы оставил Ксению Собчак, Ольгу Бузову и Ксению Бородину, если, конечно, они согласятся на это», — процитировал продюсера сайт kp.ru.

Помощник Собчак Кирилл Суханов заявил, что, если телеведущая получит такое предложение, оно будет рассмотрено. Менеджер добавил, что пока ни с чем подобным к знаменитости не обращались.