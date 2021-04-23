Салют в День Победы окрасит небо в цвета триколора

Во время празднования 76-й годовщины Победы в Москве запустят уникальный салют. Он окрасит небо в цвета российского флага.

Уникальный салют будет организован во время празднования 76-й годовщины Победы в Москве. Он будет производиться по неповторяемой высотной и цветографической схеме и окрасит небо в цвета российского триколора. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.

«Военнослужащие дивизиона произведут праздничный артиллерийский салют по уникальной неповторяемой высотной и цветографической схеме», — сообщил командир отдельного гвардейского салютного дивизиона полковник Вячеслав Парадников.

Небо в цвета государственного триколора позволит окрасить последовательней разрыв фейерверков на различной высоте. Это станет кульминацией праздничного дня.

Всего в Москве 9 мая будет установлено 72 салютных установки в нескольких точках. В небо выпустят более 12 тысяч фейерверочных изделий 70 видов, среди которых «Слава», «Рубин», «Светлана», «Фиалка» и «Триколор».

В День Победы салют состоится в 22:00 и продолжится 10 минут.