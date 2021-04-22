Жителям Чехова бесплатно сделают портреты фронтовиков для «Бессмертного полка»

В преддверии 9 Мая жителям Чехова предлагают помощь в печати портретов фронтовиков для «Бессмертного полка». Любой желающий может обратиться к волонтерам для подготовки фотографии родственника к «Бессмертному полку».

Активисты уже отвезли портреты участникам проекта «Активное долголетие». Они обратились за помощью в подготовке к шествию в общественную приемную «Единой России». Готовить портреты к «Бессмертному полку» здесь давно стало традицией. Обратиться может любой желающий. Волонтеры помогают и сами непременно будут участвовать в акции.

«Я два года пытаюсь принять участие, и как-то то пандемия, то еще что-то. Как-то не получается. В этом году должна обязательно принять. Либо онлайн, либо в офлайн-версии», — рассказала Алина Еремцова, волонтер Победы.

Судьба главного шествия памяти в 2021-м вновь зависит от эпидемической обстановки. Но в любом случае эти фотографии увидят многие. Не на улицах города, так онлайн.

«Если все-таки будет принято решение, что это будет в онлайн-формате, мы также сейчас оцифровываем фотографии, собираем от наших жителей заявки для того, чтобы подготовить данные фото», — уточнил Григорий Артамонов, глава городского округа Чехов.

И портреты на деревянных штативах тоже готовы. На то, чтобы сделать один, уходит всего день. Волонтеров с портретами в клубе «Активного долголетия» встретили чаепитием. За теплыми разговорами участники делились воспоминаниями о самых любимых.

«Моя мама работала во время войны, ей было 17 лет. В армию не призвали, но она трудилась, работала. А мой папа воевал на Кавказе. Был там в войну», — рассказал Владимир Коваленко, участник клуба проекта «Активное долголетие».

Делать портреты к празднику будут по 7 мая включительно. И жителей Чехова по-прежнему ждут по адресу: улица Дружбы, дом 21. Здесь также можно оцифровать карточки или восстановить поврежденные снимки фронтовиков. Волонтеры Победы также дежурят в ДК «Дружба».