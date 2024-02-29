29 февраля 2024, 16:12
Сальдо рассказал, где находятся останки князя Потемкина
Сальдо: останки князя Потемкина хранятся в Херсонской области
Останки князя Григория Потемкина находятся в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.
Он отметил, что останки Потемкина и памятник ему вывезли из Херсона. Предмет культуры уже восстановили, уточнил глава Херсонской области.
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«Они в целости и сохранности и находятся на территории Херсонской области», — подчеркнул Сальдо.
Губернатор добавил, что останки Потемкина вернут в Херсон сразу после его освобождения.
Князя похоронили на территории Екатерининского собора в городе, который сейчас находится под контролем украинских властей. Останки Потемкина вывезли осенью прошлого года.
В мае 2023 года председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что бюст князя снесли в Николаеве. Он располагался на территории яхт-клуба. Теперь на месте монумента осталась только табличка с надписью.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно напомнил, что Россия всегда уважала основных украинских деятелей. В стране не сносили посещенные им памятники.
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Херсонская область
Владимир Сальдо
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