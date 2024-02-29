Общество 29 февраля 2024, 16:12 Сальдо рассказал, где находятся останки князя Потемкина Сальдо: останки князя Потемкина хранятся в Херсонской области РИА «Новости»

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Останки князя Григория Потемкина находятся в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

Он отметил, что останки Потемкина и памятник ему вывезли из Херсона. Предмет культуры уже восстановили, уточнил глава Херсонской области.

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«Они в целости и сохранности и находятся на территории Херсонской области», — подчеркнул Сальдо.

Губернатор добавил, что останки Потемкина вернут в Херсон сразу после его освобождения.

Князя похоронили на территории Екатерининского собора в городе, который сейчас находится под контролем украинских властей. Останки Потемкина вывезли осенью прошлого года.

В мае 2023 года председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что бюст князя снесли в Николаеве. Он располагался на территории яхт-клуба. Теперь на месте монумента осталась только табличка с надписью.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев недавно напомнил, что Россия всегда уважала основных украинских деятелей. В стране не сносили посещенные им памятники.