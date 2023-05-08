Мир 08 мая 2023, 20:34 Памятник основателю города князю Потемкину снесли в Николаеве Рогов: в Николаеве снесли бюст основателю города князю Потемкину Таврическому РИА «Новости»

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Власти снесли в Николаеве бюст основателю города Григорию Потемкину. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета администрации региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Николаеве по приказу оккупационной власти сегодня снесли бюст основателю города князю Потемкину Таврическому. Народ без рода, без племени быстро окажется вне пространства и вне времени», — подчеркнул политик.

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Николаев начали строить в конце XVIII века в устье реки Ингул. По приказу князя Потемкина на том месте в 1788 году заложили верфь, вокруг которой и возвели город.

Бюст Потемкина находился на территории яхт-клуба. Сейчас там осталась только табличка с надписью. Князь Потемкин-Таврический считается основателем не только Николаева, но и Херсона, Севастополя.

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