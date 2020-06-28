Сайт голосования по Конституции атаковали из Великобритании и Сингапура
«С самого утра фиксируются DDоS-атаки на сайт конституция2020.рф. Предположительно, из Великобритании и Сингапура», — сообщил ЦИК на своем Telegram-канале.
На момент написания заметки портал работает нормально.
Это не первый раз, когда хакеров заинтересовал ресурс, связанный с голосованием по поправкам к Конституции России. 25 июня атаковали непосредственно сайт ЦИК. Тогда специалисты зафиксировали 240 запросов в секунду. Помешать работе Центризбиркома России хакерам не удалось. Сайт выдержал проделки злоумышленников.
За три с половиной дня голосования по поправкам к Конституции серьезных нарушений и сбоев не было. Люди продолжают выражать свое мнение на избирательных участках и дистанционно без проблем. По состоянию на утро 28 июня явка составила 28,46%. Уже проголосовали более 30 миллионов россиян.