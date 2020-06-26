ЦИК сообщил о DDoS атаке на свой сайт. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале комиссии.

«Мне пришло сообщение, что у нас на сайт ЦИК идет атака, 240 тысяч запросов в секунду», — рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Он подчеркнул, что сайт комиссии «пока не испытывает проблем».

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня. В целом первый день голосования прошел без серьезных нарушений и сбоев. В первые часы сломался сайт для дистанционного голосования по изменениям в основной закон страны. Член ЦИК Антон Лопатин пояснил, что это произошло из-за пика нагрузки — жители Москвы и Нижегородской области начали массово голосовать с самого утра. С неполадкой быстро справились.

По результатам первого дня явка на электронное голосование составила почти 50%. Всего по поправкам к Конституции уже проголосовали более 10 миллионов человек. Это 9,2% от общего числа россиян, которых ждут на избирательных участках.

О подробностях голосования по поправкам в Конституцию читайте в онлайн-трансляции «360».