Сайт дистанционного голосования по Конституции починили после сбоя из-за нагрузки

Сайт для дистанционного голосования по поправкам в Конституцию начал сбоить в первые часы работы. В ЦИК неполадки объяснили большой нагрузкой. Сейчас с сервисом все в порядке.

«Был пик нагрузки, потому что жители Москвы и Нижегородской области сразу пошли голосовать. Как куратор Нижнего Новгорода, знаю, что нижегородцы активно принимают участие в дистанционном электронном голосовании», — приводит РИА «Новости» слова члена Центральной избирательной комиссии Антона Лопатина.

Он отметил, что работу сайта уже восстановили, голосование продолжается.

25 июня в России началось голосование по поправкам в основной закон страны. Возможность проголосовать онлайн есть только у жителей Москвы и Нижегородской области. Большинству россиян придется сходить на избирательный участок, чтобы выразить свое мнение по изменениям в Конституцию.

В регионах делают все возможное, чтобы уберечь здоровье граждан на фоне пандемии коронавируса. Как сообщил руководитель Координационного совета Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев, всем пришедшим на участки выдают маски и перчатки, а паспорта проверяют из рук владельцев.

«360» следит за главными событиями первого дня голосования в режиме онлайн.