Наблюдатели проверили безопасность избирательных участков в России

«Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья. Подтверждаем: схема разделения потоков входящих и выходящих на участках имеется», — написал Григорьев.

Он опубликовал еще несколько постов, в которых сообщил, что на участках есть разметка для соблюдения социальной дистанции, паспорта голосующие никому в руки не дают, у всех измеряют температуру, общественникам выдают необходимые средства защиты. Полицейские на участках следят за порядком в масках и перчатках.

25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится до 1 июля включительно, чтобы не было столпотворения на участках и возможного распространения инфекции. «360» рассказывает о главных событиях первого дня голосования в онлайн-режиме.