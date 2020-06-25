    25 июня 2020, 11:36

    Наблюдатели проверили безопасность избирательных участков в России

    Андрей Иванов

    Общественники начали проверку избирательных участков в российских регионах на безопасность. На местах делают все возможное, чтобы сохранить здоровье граждан. Об этом рассказал руководитель Координационного совета Общественной палаты РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев на своей странице в Twitter.

    «Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья. Подтверждаем: схема разделения потоков входящих и выходящих на участках имеется», — написал Григорьев.

    Он опубликовал еще несколько постов, в которых сообщил, что на участках есть разметка для соблюдения социальной дистанции, паспорта голосующие никому в руки не дают, у всех измеряют температуру, общественникам выдают необходимые средства защиты. Полицейские на участках следят за порядком в масках и перчатках.

    25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится до 1 июля включительно, чтобы не было столпотворения на участках и возможного распространения инфекции. «360» рассказывает о главных событиях первого дня голосования в онлайн-режиме.