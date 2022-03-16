Сайт Би-би-си News заблокировали в России

Официальный сайт Британской радиовещательной корпорации Би-би-си недоступен на территории России. Как сообщил «Интерфакс», доступ заблокировал Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры.

По данным агентства, в сервисе ведомства по проверке блокировок сайтов указывается, что доступ ограничен к сайтам bbc.com и www.bbc.com/news, на этой платформе корпорация транслировала новости.

Кроме британской корпорации сегодня стало известно о блокировке Роскомнадзором более 30 новостных ресурсов. В их число попали израильский Девятый канал и «Вести Израиля», белорусское «Еврорадио» и эстонская газета Postimees. Блокировку ведомство провело по требованию Генеральной прокуратуры.

Российский офис Би-би-си прекратил работу в начале марта. Как пояснил генеральный директор корпорации Тим Дэви, причиной стал закон о наказании за распространение недостоверной информации о действиях российской армии. Он подчеркнул, что вся редакция продолжит работать за пределами России.