Би-би-си объявила о прекращении работы в России

Журналисты и вспомогательный персонал британской телерадиокомпании Би-би-си приостанавливают работу в России. Решение озвучил генеральный директор вещателя Тим Дэви, слова которого привело агентство Reuters.

Причиной Дэви назвал законопроект, одобренный сегодня Советом Федерации. Он предусматривает наказание за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России.

«Это не оставляет нам другого выбора, кроме как временно приостановить работу всех журналистов Би-би-си News и их вспомогательного персонала в Российской Федерации, пока мы оцениваем все последствия этого нежелательного события», — заявил Дэви.

Он подчеркнул, что это прямая криминализация работы независимых журналистов. Дэви добавил, что журналисты Русской службы Би-би-си продолжат работу за пределами России.

«Безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение, и мы не готовы подвергать их риску уголовного преследования только за то, что они выполняют свою работу», — добавил генеральный директор британской телерадиокомпании.

Госдума и Совет Федерации сегодня одобрили законопроект, предусматривающий административное или уголовное наказание за публичное распространение ложной или дискредитирующей информации о действиях ВС РФ. Максимальное наказание составляет до 15 лет лишения свободы. Наказуемым становится и публичный призыв к введению санкций против России.