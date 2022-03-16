Роскомнадзор заблокировал более 30 сайтов по требованию Генпрокуратуры

Роскомнадзор заблокировал по требованию Генпрокуратуры более 30 ресурсов. Среди них несколько израильских СМИ на русском языке и эстонское издание.

Под блокировку попали, в частности, израильские Девятый канал и «Вести Израиля», белорусское «Еврорадио» и эстонская газета Postimees.

Как уточнил «Интерфакс», доступ к сайтам был полностью ограничен по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля. Об этом свидетельствует универсальный сервис РКН по проверке блокировки страниц и сайтов.

Также был заблокирован сайт расследовательской группы Bellingcat*, которая ранее была признана СМИ-иноагентом.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в комментарии «360» не исключил скорой блокировки YouTube в России. Он указал на то, что видеохостинг систематически нарушает требования российского законодательства, а также ведет себя агрессивно по отношению к российским СМИ и к российскому сегменту интернета.

*Bellingcat — расследовательская группа, признана в России СМИ-иноагентом.