Сахалинского депутата лишили мандата за матерное видео в TikTok

Депутаты Томаринского городского округа на Сахалине проголосовали за прекращение полномочий своего коллеги Сергея Булатова из-за видео в TikTok. В них бывший парламентарий матерится в присутствии детей и курит.

«Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Булатова», — приводит ТАСС текст сообщения районного собрания.

Булатов решил приобщиться к молодежной культуре и завел себе аккаунт в TikTok в январе. Он заливал на платформу видео, которые казались ему забавными: он пробовал курить электронную сигарету в присутствии детей, при них же матерился и слушал песни с нецензурщиной.

После критики он подал заявление о выходе из КПРФ. Первый секретарь регионального обкома партии Павел Ашихмин рассказал, что это было его собственное решение.

Депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный поделился с «360» своим мнением по этой ситуации. Парламентарий отметил, что поведение Булатова кажется ему неправильным и недопустимым, однако призвал строго не судить коллегу.