Прославившийся нецензурными песнями в TikTok депутат выйдет из КПРФ

Парламентарий Сергей Булатов из города Томари на Сахалине подал заявление о выходе из КПРФ. Это произошло после того, как люди увидели, как он поет матерные песни в TikTok.

«Мы вызвали [депутата] Сергея Булатова в пятницу на заседание районного отделения КПРФ, но он к этому времени представил заявление, в котором просил исключить его из КПРФ по собственному желанию», — сказал первый секретарь регионального обкома партии Павел Ашихмин. Его процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что это было собственное решение Булатова. Ашихмин предположил, что после объяснений для него наступила бы только дисциплинарная ответственность, «но он решил вопрос так».

Сахалинский депутат снимал ролики со своими детьми и выкладывал в ТikТоk. В части видео присутствовал сомнительный юмор и матерные слова. Избиратели подали на чиновника жалобу. Сразу после скандала он удалил ролики.

Однако Центр управления регионом Сахалинской области попросил правоохранителей провести проверку в отношении Булатова, который являлся депутатом собрания Томаринского городского округа от партии КПРФ.