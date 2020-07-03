Глава НАО заявил об отказе от объединения региона с Архангельской областью

Этот вопрос, как подчеркнул Бездудный, был окончательно закрыт еще в конце мая. Также не планируется проведение референдума по объединению регионов. При этом глава НАО добавил, что остаются в силе совместные экономические темы субъектов. В частности, речь идет о проекте глубоководного порта «Индиго» и планов, которые связаны с освоением Арктики.

Именно настроения жителей региона, которые не хотели объединения с Архангельской областью, повлияли на результаты голосования по поправкам к Конституции РФ, отметил Бездудный.

НАО стал единственным регионом страны, жители которого не поддержали внесение изменений в Конституцию. В целом по стране за поправки проголосовали 77,9% пришедших на голосование россиян, а против высказались 21,2% граждан.

В середине мая стало известно, что главы Архангельской области и НАО подписали меморандум о намерении объединить регионы. Вопрос планировали вынести на референдум с участием населения двух субъектов. Уже тогда говорилось, что если жители регионов согласятся на объединение, то это бы стало первым подобным явлением в России с 2008 года. Но уже через две недели стало известно, что референдум о слиянии регионов не состоится. Субъекты решили развивать в рамках макрорегиона без «политических объединений».