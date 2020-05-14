НАО и Архангельская область договорились об объединении. Зачем это нужно

Предпосылки объединения

Практика объединения регионов-«матрешек» (когда автономные округа являются самостоятельной частью более крупного субъекта) довольно распространена в России. Автономные округа остались как пережиток сложной и многосоставной системы деления СССР, в которой большую свободу давали национальным меньшинствам. Сейчас после гигантского оттока россиян в города федерального значения округа остались огромными территориями с еще более низкой плотностью населения.

Это наводило власти на мысль о нецелесообразности содержания такой усложненной системы управления. Начались объединения. Так, с 2003 по 2008 год шесть из десяти автономных округов (Коми-Пермяцкий, Таймырский, Эвенкийский, Корякский, Агинский, Бурятский автономные округа) присоединились к своим более сильным соседям.

Слухи об объединении Архангельской области и НАО уже просачивались в Сеть. Стоит отметить, что площадь Архангельской области в 2,3 раза больше, а население в целых 25 раз превышает население НАО. Указывалось, что объединение выгодно и НАО, чей бюджет во многом зависит от нефтегазовых доходов. Первым шагом к объединению многие посчитали 2 апреля — тогда врио Архангельской области был назначен бывший глава НАО Александр Цыбульский, а это место занял его заместитель.

«Задача не тривиальная»

Зачем нужно объединение, пострадает ли народность нененцев, которые окажутся в меньшинстве, и какие административные плюсы получат жители — обо всем этом «360» рассказал политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

«Есть одна понятная точка, а не две, в рамках которой можно коммуницировать, принимать решения и так далее», — отметил эксперт.

Собеседник «360» отметил, что тут есть и управленческая логика, в рамках которой объединение будет означать минимизацию бюрократии. «Есть одна понятная точка, а не две, в рамках которой можно коммуницировать, принимать решения и так далее», — отметил эксперт.

По его словам, «основной аргумент сторонников объединения — синергетический эффект единого плана развития экономики».

«Задача не тривиальная, потому что одно дело, когда объединяется небольшой субъект с большим субъектом с более сильным бюджетом. Другое дело, когда все-таки объединяются два региона среди которых поглощаемый имеет большую бюджетную обеспеченность на долю населения», — указал Минченко.

«У нас крупный окологосударственный бизнес не обижен», — подчеркнул он, пояснив, что объединение сможет повысить статус губернатора.

Политолог также отметил, что власти наверняка подумали, «как убеждать население, как объяснять». Но сейчас есть вопросы к эффективности пиар-сопровождения этого шага, так как не было никаких общественных движений и предпосылок. С инициативой просто выступили врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого округа Юрий Бездудный.

«Я не готов назвать какие-то очевидные плюсы от этого трудоемкого организационного решения», — отметил Минченко, сказав, что сами инициаторы идеи не назвали каких-то конкретных результатов или экономических выгод.

«Недовольство в любом случае может быть, но есть какой-то отработанный опыт работы с этой повесткой. Пока у нас власть все референдумы об объединении провела успешно, ни один не сорвался. Предыдущие пять раз получилось, почему и в этот раз не быть этим довольными», — заключил эксперт.