Рынок «Садовод» закрыли на нерабочую неделю

Знаменитый московский рынок «Садовод» не будет работать до 5 апреля. Он закрылся, чтобы противостоять коронавирусу.

«Согласно указу мэра Москвы от 26 марта 2020 года торговый комплекс „Садовод“ временно приостанавливает работу на срок с 28 марта по 5 апреля включительно», — сообщили в пресс-службе торгового комплекса.

В пресс-службе добавили, что и до этого обеспечивали безопасность посетителей и арендаторов: все помещения и поверхности регулярно дезинфицировали. С 28 марта по 5 апреля в торговом комплексе продолжат профилактические меры, хотя рынок и будет закрыт для посетителей.

Следующая неделя по всей России объявлена нерабочей. С 28 марта в Москве и Подмосковье будут работать только магазины с продуктами и товарами первой необходимости или для животных, аптеки, заправки. Все массовые мероприятия в России запретили. Власти рекомендовали как можно реже выходить из дома, а людям старше 65 лет или тем, у кого есть хронические заболевания, и вовсе самоизолироваться.

В России, по последним данным, 1036 случаев заражения коронавирусом.