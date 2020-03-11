Рыбак из мема «Нормально» похудел на 100 килограммов без диет

Человек, ставший известным благодаря мему «Нормально», теперь практически неузнаваем. Южноуралец, который запомнился благодаря своему огромному животу, сильно похудел.

Сергей Кузнецов — тот самый рыбак, который спал на льду Аргазинского водохранилища с оголенным животом. Его диалог с автором ролика стал буквально легендой в Рунете:

— Бать, рыбачишь? Тебе нормально?

— Нормааааально!

Видео снято в 2014 году после этого мужчина стал звездой Интернета. После миллионных просмотров ролика на YоuTubе мужчину пригласили в программу Андрея Малахова. Тогда он весил около 200 килограммов. Журналисты портала hornews.com нашли героя видео. Кузнецов живет в Озерске и работает в охранном агентстве.

После оглушающего успеха он решил взять себя в руки и похудел больше, чем на 100 килограммов. Кузнецов стал больше двигаться — ходил пешком на работу.

«Я придумал для себя комплекс упражнений. Сижу дома, смотрю ТВ и напрягаю руки, ноги, грудь. Эти упражнения я даже за столом делал в гостях, и никто ничего не замечал», — рассказал он.

За первый год мужчине удалось похудеть до 150 килограммов, позже он скинул еще 53. При этом Сергей утверждает, что продолжает есть все, что захочет. Никаких запретов нет даже ночью.

Кузнецов работает охранником в магазине. Глядя на него, трудно узнать того рыбака из видео. Но многие до сих подходят, просят сфотографироваться и сказать коронную фразу из ролика.

Тем временем Семен Слепаков порадовал поклонников новой песней, которую сочинил благодаря мему «Вези меня, мразь». В оригинальном видео девушка устроила истерику водителю такси. Ее поведение в начале 2020-го года вызвало большой общественный резонанс. Вместе с ним пришли и множество шуток на эту тему.