Общество 18 августа 2023, 18:10 «Рвется на передовую». Миронов рассказал о состоянии Прилепина Сергей Миронов сообщил, что Прилепин выздоравливает и рвется на передовую РИА «Новости»

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Сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин восстанавливается после покушения и хочет как можно скорее вернуться на передовую в зоне спецоперации, сообщил глава партии Сергей Миронов. Его слова привело РИА «Новости».

«Захар Прилепин выздоравливает. Мечтает и рвется на передовую. Осуществит свою мечту, конечно», — сказал он.

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Автомобиль, в котором находился Прилепин, подорвали в Нижегородской области 6 мая. Писатель выжил при покушении, однако несовместимые с жизнью ранения получил его друг Александр Шубин.

По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого к покушению. Ему предъявили обвинения в незаконном обороте взрывчатых веществ и теракте.

Ранее стало известно, что Прилепин получил звание подполковника Росгвардии в связи с назначением на должность заместителя командира полка «Оплот» по военно-политической работе.