Эксклюзив 14 февраля 2024, 17:52 «Русофобом его не считаю». Вассерман — о скандале с установкой памятника Жванецкому Вассерман: я не считаю Жванецкого русофобом, памятник он заслужил РИА «Новости»

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В Ростове-на-Дону разгорелся скандал из-за установки памятника Михаилу Жванецкому. Во время церемонии открытия одна из горожанок назвала писателя русофобом. На ситуацию отреагировал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. В беседе с «360» он подчеркнул, что сатирик заслужил установку памятника, и кратко напомнил об отношении литератора к стране.

«Я был знаком с еще самыми первыми его произведениями, когда он участвовал в Одесском студенческом театре. Естественно, я отношусь к нему больше хорошо», — указал Вассерман.

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Депутат отметил, что Михаил Жванецкий действительно не любил многие вещи в России, с тех пор как страна еще носила название СССР. Однако это не повод давать писателю такие определения, которые использовала на церемонии открытия жительница Ростова-на-Дону.

«Русофобом я его не считаю. Он говорил о нас обо всех в том числе очень много неприятного, но и много приятного и, по меньшей мере, полезного. Поэтому, мне кажется, что памятник он все-таки заслужил, отфильтровать, что в его словах было хорошо, а что плохо, нам хватит своего ума», — заключил собеседник «360».

Памятник Жванецкому открыли накануне, 13 февраля. Женщина, которая назвала сатирика русофобом, прервала выступление губернатора области Василия Голубева. После того, как горожанка замолчала, он заметил, что что писатель сделал многое для страны, потому что любил ее.

«Его юмор был часто очень серьезный. Это о любви, это о детях, это о Родине. Мне неоднократно приходилось с ним встречаться», — подчеркнул Голубев.