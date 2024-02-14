Происшествия 14 февраля 2024, 12:08 «Он русофоб, вас это не смущает?». Памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону вызвал скандал Ростовчанка устроила скандал на церемонии открытия памятника Жванецкому РИА «Новости»

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Жительница Ростова-на-Дону во время церемонии открытия памятника знаменитому сатирику Михаилу Жванецкому устроила скандал. Когда ведущий передал слово губернатору региона Василию Голубеву, женщина поинтересовалась у присутствующих, не смущает ли их то, что писатель «был русофобом, который ненавидел Россию».

Снимая происходящее на мобильный телефон, ростовчанка добавила, что Жванецкий хотел «сровнять Россию с землей».

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Голубев попытался остановить возмущенную горожанку, пообещав, что на ее вопрос обязательно ответят.

«Это прямая речь, вы ознакомьтесь, пожалуйста», — добавила женщина.

«Да никогда», — заявила в ответ еще одна участница церемонии.

Тогда горожанка начала спрашивать, что Михаил Жванецкий сделал для Отечества, чтобы ему ставили памятник.

Когда Голубев наконец смог продолжить выступление, он указал на то, что писатель сделал многое для страны, потому что любил ее.

«Его юмор был часто очень серьезный. Это о любви, это о детях, это о Родине. Мне неоднократно приходилось с ним встречаться», — поделился губернатор.

Запись скандала во время церемонии на Пушкинской улице появилась в Telegram-канале «Подъем». В пресс-службе Голубева изданию позже заявили, что с критикой по поводу памятника Жванецкому перед установкой не сталкивались.

«Насколько понимаем, это [установка памятника] мало кого задело. Там большая толпа была людей, невозможно было за каждым следить», — указали собеседники канала.

Что потом стало с недовольной горожанкой, в пресс-службе не знают. При этом местные СМИ опубликовали данные, что женщину задержали.

В комментарии изданию RostovGazeta горожанка заявила, что ее «сопровождают в суд» из-за ее вопросов по поводу установки памятника.

«Но я никого не оскорбляла, никого не толкала, не отказывалась предъявлять документы», — добавила она.