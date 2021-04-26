Румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе России

Помощника военного атташе в РФ Алексея Гришаева объявили персоной нон грата в Румынии. Об этом объявили в Министерстве иностранных дел страны.

«МИД Румынии информирует, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что деятельность и действия Алексея Гришаева противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

По сообщению МИД Румынии, российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина ранее вызывали на разговор к министру Богдану Ауреску, где сообщили о принятом румынскими властями решении.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал совещание глав правительств Вышеградской группы по «российскому вопросу». В группу входят Чехия, Польша, Словакия, Венгрия. Моравецкий намерен выразить солидарность и поддержку Чехии.

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