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    26 апреля 2021, 12:56

    Румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе России

    Екатерина Шамина, Юлия Булыгина

    Помощника военного атташе в РФ Алексея Гришаева объявили персоной нон грата в Румынии. Об этом объявили в Министерстве иностранных дел страны.

    Румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе России

    «МИД Румынии информирует, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте», — сообщили в ведомстве.

    В ведомстве добавили, что деятельность и действия Алексея Гришаева противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

    По сообщению МИД Румынии, российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина ранее вызывали на разговор к министру Богдану Ауреску, где сообщили о принятом румынскими властями решении.

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