Премьер Польши назначил совещание с Чехией и Словакией «по российской теме»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал совещание глав правительств Вышеградской группы по «российскому вопросу». В группу входят Чехия, Польша, Словакия, Венгрия.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий инициирует срочную видеоконференцию глав правительств стран Вышеградской группы», — говорится в сообщении Центра информации правительства. Его процитировало РИА «Новости».

Моравецкий проведет видеоконференцию премьер-министров стран V4 26 апреля. Ее инициировало польское президентство в Вышеградской группе. Цель встречи — обсудить ситуацию «на фоне эскалации действий в последние недели со стороны Российской Федерации». Речь идет об обострении российско-чешских отношений. Моравецкий намерен выразить солидарность и поддержку Чехии. Ранее главы МИД стран Вышеградской группы уже выразили поддержку действиям Праги по высылке российских дипломатов.

Премьер Чехии Андрей Бабиш объявил о том 17 апреля, что российские спецслужбы подозреваются в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Россия назвала эти обвинения голословными и возмутительными. После того, как из Чехии выслали дипломатов РФ, Москва ответила симметрично и объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.