«Руки-базуки» выступил против Ефремова и попросил его посадить

К Пресненскому суду, где идут заседания по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пришел блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-базуки. Он потребовал посадить актера в тюрьму.

Блогер заявил о виновности Ефремова и назвал его убийцей. «360» ведет онлайн-трансляцию от здания суда.

«Мы требуем справедливости. Это Иуда, посадите его в тюрьму!» — сказал Руки-базуки.

Актер Никита Джигурда, наоборот, выступил в защиту Ефремова и рассказал о результатах экспертизы «важного видео». Ролик, заявил Джигурда, смонтирован.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Джип актера вылетел на встречную полосу и протаранил грузовой фургон. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм спустя несколько часов после аварии. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян.

Против актера возбудили уголовное дело. После нескольких судебных заседаний Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, оставив юриста вместе с его партнером консультантами.