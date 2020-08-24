Джигурда рассказал о доказательствах монтажа видео после ДТП с Ефремовым

На очередное слушание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова пришел его коллега Никита Джигурда. Артист заявил, что видео с Ефремовым после аварии смонтировали.

Джигурда у Пресненского суда рассказал о некоем документе — якобы результатах экспертизы «важного видео». «360» вел прямую трансляцию от здания суда.

Артист сказал, что кадры, где Михаил Ефремов вышел из машины после смертельного ДТП, смонтированы. В заключении, которым оперировал Джигурда, говорится, что у цифрового видеофайла нет признаков достоверности и монтировали его из снятого на смартфон ролика. На нем якобы есть многочисленные признаки монтажа и внесения различных изменений, а источником достоверной информации файл не является.

В документе указано, будто бы определить, кто именно находился «в области водительской двери черного джипа», технически невозможно. Любые версии на этот счет были бы домыслами и предположениями.

ДТП на Садовом кольце произошло 8 июня. Пьяный Михаил Ефремов на своем авто вылетел на встречную полосу, где протаранил грузовой фургон Lada. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице спустя несколько часов после случившегося.

По словам адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, не в пользу актера нашлась «интересная информация». Ее озвучат на следующем судебном заседании.