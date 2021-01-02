РПЦ попросила пенсионеров не приходить в храмы на Рождество

В России на Рождество не будут закрывать церкви из-за пандемии. Однако РПЦ попросила пожилых россиян воздержаться от посещения храмов на на праздник.

«Но и мы, конечно, нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве, в ряде регионов РФ, не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем по возможности следить за богослужением через прямые трансляции», — сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

В РПЦ сообщили, что предписаний санитарных властей на закрытие храмов нет, по собственной инициативы они не будут это делать. Тем более, по словам митрополита, в этом нет необходимости, когда торговые центры, магазины, кинотеатры и кафе работают.

«Если эти основания появятся, нам об этом скажут санитарные власти, и мы будем соответствующим образом реагировать», — отметил представитель Церкви.

Он напомнил, что для прихожан пожилого возраста, которые не могут прийти в храм, организовано посещение священника на дому, с тем, чтобы он мог принять исповедь и преподать святое причастие.