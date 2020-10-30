РПЦ посоветовала закрыть некоторые монастыри

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий напомнил, что необходимо соблюдать определенные правила. В частности, речь идет об установке в храмах диспенсеров с санитайзером, обязательный для прихожан, волонтеров и сотрудников церквей перчаточно-масочный режим, а также обработка предметов убранства и проветривание храма.