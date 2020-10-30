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    30 октября 2020, 20:12

    РПЦ посоветовала закрыть некоторые монастыри

    Артур Блянихов

    На сайте РПЦ разместили циркулярное письмо, в котором епархиальным архиереям рекомендуется закрыть монастыри в регионах со сложной эпидемической ситуацией в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщило ИА RNS.

    Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий напомнил, что необходимо соблюдать определенные правила. В частности, речь идет об установке в храмах диспенсеров с санитайзером, обязательный для прихожан, волонтеров и сотрудников церквей перчаточно-масочный режим, а также обработка предметов убранства и проветривание храма.