РПЦ посоветовала закрыть некоторые монастыри
На сайте РПЦ разместили циркулярное письмо, в котором епархиальным архиереям рекомендуется закрыть монастыри в регионах со сложной эпидемической ситуацией в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщило ИА RNS.
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий напомнил, что необходимо соблюдать определенные правила. В частности, речь идет об установке в храмах диспенсеров с санитайзером, обязательный для прихожан, волонтеров и сотрудников церквей перчаточно-масочный режим, а также обработка предметов убранства и проветривание храма.