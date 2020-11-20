Официальный представитель РПЦ рассказал об отношении церкви к кремации больных COVID-19

Православная традиция не предполагает кремацию тел покойных. По этой причине в Церкви призывают максимально следовать этим нормам.

«Церковь не может дать благословения на кремацию. <…> Это очень важная часть нашей позиции», — отметил Кипшидзе.

Однако обстоятельства бывают разные, добавил Кипшидзе. Поэтому при необходимости этот вопрос нужно обсуждать со священнослужителем. В порядке исключения православная церковь все же готова провести обряд поминовения даже в случае кремации, заявил официальный представитель РПЦ.

«Вместе с тем есть и исключительные случаи, и Церковь ни при каких обстоятельствах не откажет родственникам в поминовении погребенного тем или иным способом», — сказал Кипшидзе.

После роста числа заболевших COVID-19 в России и увеличения летальных исходов на некоторых кладбищах начали заканчиваться места для захоронений. В Нижнем Тагиле власти запретили проводить похороны на трех городских кладбищах, еще несколько уже исчерпали свои возможности на 90%. В связи с этим родственники соглашаются на кремации умерших и захоронение их в уже существующие могилы ближайших родственников.