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    20 ноября 2020, 18:35

    Официальный представитель РПЦ рассказал об отношении церкви к кремации больных COVID-19

    Алена Макаренко

    РПЦ не дает благословения на кремацию людей, которые массово умирают от коронавируса. Однако иногда бывают и исключения. Позицию Церкви озвучил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщил «Ридус».
    Официальный представитель РПЦ рассказал об отношении церкви к кремации больных COVID-19

    Православная традиция не предполагает кремацию тел покойных. По этой причине в Церкви призывают максимально следовать этим нормам.

    «Церковь не может дать благословения на кремацию. <…> Это очень важная часть нашей позиции», — отметил Кипшидзе.

    Однако обстоятельства бывают разные, добавил Кипшидзе. Поэтому при необходимости этот вопрос нужно обсуждать со священнослужителем. В порядке исключения православная церковь все же готова провести обряд поминовения даже в случае кремации, заявил официальный представитель РПЦ.

    «Вместе с тем есть и исключительные случаи, и Церковь ни при каких обстоятельствах не откажет родственникам в поминовении погребенного тем или иным способом», — сказал Кипшидзе.

    После роста числа заболевших COVID-19 в России и увеличения летальных исходов на некоторых кладбищах начали заканчиваться места для захоронений. В Нижнем Тагиле власти запретили проводить похороны на трех городских кладбищах, еще несколько уже исчерпали свои возможности на 90%. В связи с этим родственники соглашаются на кремации умерших и захоронение их в уже существующие могилы ближайших родственников.