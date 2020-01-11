«Естественная ситуация»: в РПЦ назвали храмы подходящим местом для знакомств

«Для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма — это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь», — заявил митрополит. Собеседник добавил, что храм — это дом Божий и было бы странно, если бы люди приходили сюда исключительно для знакомства

Илларион напомнил поговорку о том, что браки заключаются на небесах и отметил, что многие воцерковленые люди поженились после знакомства именно в храме, на церковном клиросе или во время каких-либо послушаний. Также нередки случаи, когда люди знакомятся не во время церковной службы, начинают общаться. И это постепенно перерастает в любовь и рождение семьи.

Священник дал совет не стесняться, и обязательно подойти к девушке и поговорить с ней, если чувство возникло с первого взгляда, пишет агентство Ura.ru.