    28 января 2020, 14:05

    РПЦ оценила молебен против коронавируса

    Ольга Ситникова

    Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отреагировал на молебен священника против коронавируса. По его мнению, патриаршее подворье Китайской автономной православной церкви все сделало правильно. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    «Это, по-моему, очень хорошая инициатива. Она не требует никаких согласований ни с кем. Помолиться от избавления от болезни — это нормальное церковная практика. Храм Подворье я думаю, поступил очень верно. Многие люди обеспокоены, в том числе, и православные, и китайцы, исповедующие православие», — заметил Кипшидзе.

    Он подчеркнул, что «молитвенный ответ — это как раз то, что нужно тем людям, которые нуждаются в духовной помощи и поддержке».

    Ранее на патриаршем подворье Китайской автономной православной церкви в Москве провели молебен о спасении от распространения коронавируса. Он прошел в храме Святителя Николая в Голутвине.