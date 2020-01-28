РПЦ оценила молебен против коронавируса

«Это, по-моему, очень хорошая инициатива. Она не требует никаких согласований ни с кем. Помолиться от избавления от болезни — это нормальное церковная практика. Храм Подворье я думаю, поступил очень верно. Многие люди обеспокоены, в том числе, и православные, и китайцы, исповедующие православие», — заметил Кипшидзе.

Он подчеркнул, что «молитвенный ответ — это как раз то, что нужно тем людям, которые нуждаются в духовной помощи и поддержке».

Ранее на патриаршем подворье Китайской автономной православной церкви в Москве провели молебен о спасении от распространения коронавируса. Он прошел в храме Святителя Николая в Голутвине.