РПЦ опровергла слухи о смерти протоиерея Смирнова

Священник Федор Лукьянов сообщил, что информация о смерти протоиерея Смирнова — слухи. Он также предположил, что батюшку могли спутать с клириком, которого недавно отпевали в церкви, где служит Смирнов.

Священник рассказал, что отец Дмитрий потихоньку идет на поправку после заражения коронавирусом, хотя бороться с последствиями непросто.

«Это не соответствует действительности. Я лично 10 минут назад разговаривал с отцом Димитрием», — передал «Интерфакс» слова Лукьянова.

Он недавно сменил протоиерея Смирнова на посту главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, уточняет «Газета.ru».

В конце сентября в РПЦ сообщили, что протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса, но снова попал в больницу из-за болезненного состояния.

Зимой этого года Смирнов прославился своими странными заявлениями. Он называл «бесплатными проститутками» женщин, не вступивших в официальный брак, а неженатых мужчин — «бессовестным народом из маменькиных сынков».