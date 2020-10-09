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    09 октября 2020, 15:18

    РПЦ опровергла слухи о смерти протоиерея Смирнова

    Анастасия Калинина

    Священник Федор Лукьянов сообщил, что информация о смерти протоиерея Смирнова — слухи. Он также предположил, что батюшку могли спутать с клириком, которого недавно отпевали в церкви, где служит Смирнов.
    РПЦ опровергла слухи о смерти протоиерея Смирнова

    Священник рассказал, что отец Дмитрий потихоньку идет на поправку после заражения коронавирусом, хотя бороться с последствиями непросто.

    «Это не соответствует действительности. Я лично 10 минут назад разговаривал с отцом Димитрием», — передал «Интерфакс» слова Лукьянова.

    Он недавно сменил протоиерея Смирнова на посту главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, уточняет «Газета.ru».

    В конце сентября в РПЦ сообщили, что протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса, но снова попал в больницу из-за болезненного состояния.

    Зимой этого года Смирнов прославился своими странными заявлениями. Он называл «бесплатными проститутками» женщин, не вступивших в официальный брак, а неженатых мужчин — «бессовестным народом из маменькиных сынков».