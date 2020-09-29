СМИ: протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Вылечившийся от COVID-19 протоиерей Димитрий Смирнов снова попал в больницу. Сейчас бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства находится под наблюдением врачей.

«Батюшка лечится. Он вылечился от коронавируса, но он в болезненном состоянии. Все под контролем», — привело РИА «Новости» слова помощницы Смирнова.

При этом источник агентства в РПЦ уточнил, что священнослужителя госпитализировали.

В конце августа Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) решил освободить Смирнова от должности по состоянию здоровья. Его место занял священник Феодор Лукьянов. Протоиерея положили в больницу с COVID-19 в начале мая. Позже СМИ сообщили, что пациента перевели на аппарат ИВЛ, но он сам не подтвердил эту информацию «360». В середине месяца стало известно, что священнослужитель пошел на поправку.

Димитрий Смирнов известен своими неоднозначными заявлениями. Он называл «бесплатными проститутками» женщин, не вступивших в официальный брак, а также говорил, что неженатые мужчины являются «бессовестным народом из маменькиных сынков».