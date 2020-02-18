Протоиерей Дмитрий Смирнов в попытках оправдать слои высказывания о «бесплатных проститутках» еще больше закапывает себя. Он раскритиковал нежелание российский мужчин идти в ЗАГС и назвал их национальной катастрофой.

Полное видео с главой патриаршей комиссии по делам семьи опубликовал сайт РЕН ТВ.

Священник высказался, что разочаровался в российских мужчинах.

«Они бросают своих подруг. Лучшие годы жизни их они пожирают. Потом он говорит: „Я полюбил другую, а на тебе жениться не готов“. Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков», — поделился размышлениями Смирнов.

Служитель церкви заявляет, что он на стороне российских женщин.

«И начал я с того, что проблемы у нас в мужчинах. Каждая женщина нормальная, она мечтает о настоящем рыцаре», — утверждает священник.

Он объяснил, что мужчина должен быть «командиром корабля, который плывет по житейскому морю».

«Женское воспитание, начиная с ясель и кончая школой, вот и получается, что мужчины приобретают такие женственные черты, что не годится», — добавил он.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов назвал женщин, живущих гражданский браком — «бесплатными проститутками». После обрушившегося шквала критики РПЦ принесла извинения за высказывание своего служителя.