«Наша национальная катастрофа» — Смирнов теперь прицепился к мужчинам
Полное видео с главой патриаршей комиссии по делам семьи опубликовал сайт РЕН ТВ.
Священник высказался, что разочаровался в российских мужчинах.
«Они бросают своих подруг. Лучшие годы жизни их они пожирают. Потом он говорит: „Я полюбил другую, а на тебе жениться не готов“. Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков», — поделился размышлениями Смирнов.
Служитель церкви заявляет, что он на стороне российских женщин.
«И начал я с того, что проблемы у нас в мужчинах. Каждая женщина нормальная, она мечтает о настоящем рыцаре», — утверждает священник.
Он объяснил, что мужчина должен быть «командиром корабля, который плывет по житейскому морю».
«Женское воспитание, начиная с ясель и кончая школой, вот и получается, что мужчины приобретают такие женственные черты, что не годится», — добавил он.
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов назвал женщин, живущих гражданский браком — «бесплатными проститутками». После обрушившегося шквала критики РПЦ принесла извинения за высказывание своего служителя.