Чернышенко поручил организовать вывоз российских туристов из-за рубежа

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что поручил Ростуризму, Минтрансу и МИД РФ организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам. Об этом сообщил «Интерфакс».

Чернышенко также поручил проработать с туроператорами приостановку продаж туров в страны, которые ограничили транспортное сообщение с Россией.

Накануне Евросоюз в новом пакете санкций в отношении России полностью закрыл путь российских воздушных судов над территорией ЕС. Эта мера принята в ответ на решение России провести военную специальную операцию на Украине.

Российских туристов, находящихся в настоящее время в европейских странах, закрывших воздушное пространство для самолетов РФ, планируют доставлять домой транзитными рейсами через третьи страны. В их числе Турция, ОАЭ, Египет.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), больше 27 тысяч российских туристов сейчас находятся в странах, где наблюдаются проблемы с вылетом в РФ.

Ростуризм 26 февраля опубликовал памятку для жителей России, которые сейчас путешествуют по европейским странам с закрытым воздушным пространством. Путешественникам, которые поехали через туроператора, ведомство рекомендовало обратиться к нему. Туристам, которые путешествуют самостоятельно, следует обратиться в авиакомпании.