Общество 02 июня 2023, 18:23 «Ростех» сообщил, что готов увеличить производство смартфонов AYYA ТАСС: «Ростех» заявил о готовности увеличить производство смартфонов AYYA Pxhere

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Холдинг «Ростех» готов увеличить производство смартфонов AYYA на ОС «Аврора». Такое заявление представитель госкорпорации сделал в беседе с ТАСС.

«Потребность в таких устройствах сейчас высока, готовы нарастить выпуск при наличии заказов», — подчеркнул он.

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AYYA — трастфон (перевод с англ. — «телефон доверия») российской разработки. Первая версия AYYA T1 позиционирует себя как смартфон с особым режимом безопасности, предоставляющий функцию блокировки камер и микрофонов на аппаратном уровне.

Устройство работает на базе процессора MediaTek, разработанный российской компанией «Смартэкосистема». Модель поступила в продажу в ноябре 2021 года. Планируется выпуск AYYA T2.

Ранее депутат Государственной думы Мария Бутина в своем Telegram-канале показала распаковку российского смартфона AYYA T1. Она сообщила, что аналогов устройству в мире нет - в телефоне есть кнопка полного отключения камеры и микрофона. Бутина также протестировала камеру российского смартфона и осталась довольна.