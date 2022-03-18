«Первый видос». Депутат Бутина протестировала камеру российского смартфона

Результаты тестирования камеры российского смартфона AYYA T1 опубликовала в своем Telegram-канале депутат Госдумы Мария Бутина. Она отметила, что довольна получившимся результатом.

«Первый видос. Я и AYYA», — объявила депутат о начале испытания камеры. Бутина отметила, что российский смартфон снимает отлично и все заявления, что у него не работает фронтальная камера, не соответствуют действительности.

Мария Бутина перешла на российский гаджет после ухода с российского рынка компании Apple. На российском смартфоне установлена отечественная операционная система «Аврора».

По мнению депутата, отечественная разработка станет достойной альтернативой иностранным средствам связи.