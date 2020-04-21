Рост тарифов ЖКХ предложили заморозить на уровне 2019 года

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил уменьшить размер индексации коммунальных услуг, оставив ее на уровне прошлого года. В противном случае в некоторых регионах плата за ЖКХ вырастет в два и более раза.

Сухарев направил письмо на имя вице-премьера Марата Хуснуллина с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года на прошлогоднем уровне. Копия письма есть в распоряжении RT.

Депутат напомнил, что предельный размер повышения тарифов на услуги ЖКХ определяет государство. Согласно распоряжению правительства, во второму полугодии 2020-го индексация тарифов в среднем составляет 4%, а в 2019-м была 2,4%.

«Прошу вас рассмотреть возможность оставить индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года», — написал Сухарев.

Депутат отметил, что это позволит предотвратить резкое подорожание услуг ЖКХ на фоне сложной экономической обстановки и распространения коронавируса.

В России пока что ввели мораторий на штрафы за долги по ЖКХ до 1 января 2021 года. За просрочку платежа в течение этого времени не будут начислять пенни и отключать услуги.