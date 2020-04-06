Россиянам не отключат доступ к услугам ЖКХ из-за долгов

Россиянам временно перестанут начислять пени за долги по услугам ЖКХ. Доступ к ним тоже ограничивать не станут. Власти страны пошли на такие меры, чтобы поддержать население в условиях борьбы с коронавирусом.

Штрафы для россиян за долги по коммунальным услугам отменили до конца 2020 года. Отключать за неуплату их не будут. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом глава кабина уточнил, что временный мораторий действует для всех россиян.

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги — газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов», — сказал Мишустин.

Пени не станут начислять и в случае просрочки оплаты за жилье и взносов за капитальный ремонт. Льготный период продлится до 1 января 2021 года.

Власти также временно изменили правила предоставления субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ семьям с низким доходом.

«Мы <…> продлим их право получать такие субсидии без дополнительных подтверждений», — подчеркнул премьер-министр. По такому принципу льготы будут начислять до 1 октября 2020-го.

В период самоизоляции, уверены эксперты, траты россиян на оплату жилищно-коммунальных услуг могут вырасти довольно ощутимо — примерно на 30%.