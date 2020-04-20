Онлайн-платежей за ЖКХ в Подмосковье стало на 54% больше во время самоизоляции

У абонентов есть возможность управлять услугами расчетного центра из дома. Об этом рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«С помощью Единого личного кабинета можно без комиссии произвести оплату, передать показания приборов учета, управлять несколькими лицевыми счетами параллельно, отправить копии документов, подать заявления и получить жилищные документы», — сказал он.

Зайти в Личный кабинет можно на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт».

Подробную инструкцию о регистрации и управлении услугами пользователи найдут на стартовой странице Единого личного кабинета.

Дополнительные каналы связи — аккаунты МосОблЕИРЦ в социальных сетях Facebook, Вконтакте и Instagram. Также ежедневно с 8:00 до 22:00 работают телефоны контактного центра:

8 (496) 245-15-99

8 (495) 374-51-61.

А прием клиентов в офисах МосОблЕИРЦ приостановили до 30 апреля по указу президента. Это необходимый шаг для борьбы с коронавирусом.