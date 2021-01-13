Росстат назвал самый подорожавший в 2020 году продукт

Сахар за год подорожал на 64,54%. Стоимость подсолнечного масла выросла на 25,91%. Подорожание этих продуктов привело к необходимости регулировать на них цены.

Как сообщили в ведомстве, 16 декабря 2020 года между производителями и ретейлерами были подписаны соглашения. Их них следует, что до 1 апреля 2021 года оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр, розничная — 46 и 110 рублей.

В итоге в декабре по сравнению с ноябрем цены на сахар снизились на 4,08%. Цены на подсолнечное масло продолжили рост — на 1,72%.

Также выяснилось, что за год овощи подорожали на 17,4%, однако в 2019 году цены на были снижены 2,1%. А еще в 2020 году на 20,12% выросли цена на крупы, 15,14% — на яйца, 12,08% — на макароны. Цены на молочную продукцию поднялись на 3,55%, мясо и птица подорожали на 2,73%.

Кроме того, наблюдается и снижение цен. На 0,7% подешевело пшено и мороженые кальмары, на 0,3% шоколад, на рис, поваренную соль, пиво зарубежных торговых марок цены упали на 0,2%.