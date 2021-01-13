Аналитик сделал прогноз после отказа Египта от закупки зерна из России

По словам специалиста, в ближайшее время обстановка не поменяется. Египет может обратиться за закупками зерна к Австралии, Франции, а также Канаде. Он заметил, что стоимость нашей пшеницы на внешнем рынке уже близка к цене, которую предлагают эти страны. Вместе с тем РФ не дотягивает до качества их продуктов.

«С нами в цене сейчас начинают конкурировать Австралия, Франция, Канада. Причем у них пшеница лучше. Мы работаем еще по советским ГОСТАм. То есть, в пшенице допускается 5% примесей зерновых, 2% сорных примесей. В мировой практике такого нет: если ты платишь за товар, то ты получаешь только его, а не какие-то примеси», — подчеркнул Соколов.

Он добавил, что в настоящий момент на проблему цены влияет информация о введенной пошлине в 25 евро. Специалист заключил, что отказ Египта является системой сдержек и противовесов в отношении увеличения цены.